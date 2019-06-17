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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили об аресте 22 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Как сообщили в Армии обороны Израиля, они разыскивались за причастность к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июня. /ТАСС/. Израильские солдаты арестовали в ночь на понедельник 22 разыскиваемых за причастность к террористической деятельности палестинца в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи военнослужащие при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности [ШАБАК, контрразведка Израиля] арестовали 22 палестинца, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, участии в насильственных беспорядках и массовом терроре в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"В ходе обысков в деревне Эйзария [Западный берег реки Иордан] солдаты конфисковали пистолет", - добавили в пресс-службе.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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