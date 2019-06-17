Глава МИД Люксембурга: ЕС выступает за международное расследование нападения на танкеры

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) выступает за проведение международного расследования под эгидой ООН нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн в понедельник по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Мы не знаем, кто несет ответственность за эти нападения, поэтому говорить о любых ответных мерах преждевременно. Совет Безопасности ООН должен провести международное расследование, иначе зачем он нужен? Евросоюз поддерживает и считает необходимым проведение такого расследования", - заявил он.

Характеризуя рост напряженности на Ближнем Востоке в целом, Ассельборн заявил, что эту ситуацию подпитывает противостояние Ирана и Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что допустить попыток военного разрешения конфликта между ними нельзя - это будет глобальная катастрофа.

Президент США Дональд Трамп и его помощники, занимающиеся вопросами безопасности, обсудят на этой неделе возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с нападением на танкеры в Оманском заливе, сообщил в воскресенье телеканал CNN.

По словам его источников, речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, истребителей и боевых кораблей. На данный момент никаких решений в Вашингтоне пока не приняли.