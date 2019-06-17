Большинство финнов высказались против вступления страны в НАТО

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Большинство жителей Финляндии не поддерживает подачу страной заявки на вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного по заказу финских общественных организаций сферы обороны, среди которых - Союз резервистов и Союз офицеров резерва.

"Лишь 14% финнов хотели бы, чтобы страна подала заявку на вступление в НАТО прямо сейчас или в ближайшие годы. Отрицательно к присоединению к блоку относятся 36% опрошенных", - говорится в сообщении на сайте Союза резервистов.

При этом среди финских резервистов отношение к НАТО более положительное. Так, 33% из них были бы готовы к вступлению Финляндии в НАТО в ближайшее время. Возражает только каждый пятый из них. Неприсоединение к военным союзам поддерживают 27%.

В то же время 44% жителей Финляндии считают правильным сохранить за страной возможность подать заявку в НАТО. Однако 36% заявили, что поддерживают политику республики по неприсоединению к военным блокам. 33% респондентов хотели бы развивать оборонное измерение ЕС, 12% выступают за военный союз со Швецией.

Финляндия и НАТО

Финляндия не входит в НАТО, но является партнером организации. Согласно программе работы нового правительства страны, республика продолжит поддерживать партнерство с Североатлантическим альянсом в июне.

В этой программе, в частности, отмечается, что "Финляндия - страна, не входящая в военные блоки", которая заботится о своих оборонных возможностях, "участвует в укрепляющей их [оборонные возможности] политике безопасности и обороны с ЕС, партнерстве с НАТО и сотрудничестве стран Северной Европы". В документе также говорится, что "Финляндия продолжит широкую кооперацию с НАТО, основанную на партнерстве", "будет участвовать в учениях, исходя из собственных предпосылок".

Кроме того, Финляндия будет сохранять возможность подачи заявки на вступление в НАТО при новом правительстве, "не позволит использовать свою территорию во враждебных целях против других государств", "целью ее внешней политики и политики безопасности является предотвращение попадания в военный конфликт" и она будет проводить "активную политику стабильности для предотвращения военных угроз и снижения напряженности".