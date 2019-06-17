Евросоюз готовится к переговорам с Албанией и Северной Македонией

ТАСС, 17 июня. Евросоюз должен запустить переговоры о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии в ближайшее время. Такое мнение высказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в понедельник по прибытии на встречу глав МИД стран-участниц ЕС.

"Сегодня исполняется ровно один год после подписания Преспанского соглашения [о смене названия Македонии на Северную Македонию, что сняло конфликт с Грецией]. Это соглашение продемонстрировало силу политического лидерства и мужества политиков. Надеюсь, страны ЕС примут во внимание этот пример, особенно в контексте обсуждения в ближайшие дни вопроса открытия переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении, которые, как я считаю, должны начаться как можно раньше", - заявила Могерини.

В настоящее время кандидатами на вступление в Евросоюз выступают государства Балкан и Турция, другие страны не рассматриваются даже теоретически. При этом с Турцией переговоры о вступлении были начаты еще в 2005 году, сейчас этот процесс находится в замороженном состоянии - формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.

Главными сторонниками продолжения расширения сегодня выступают страны союза, присоединившиеся к нему в 2004 году, что вызвало острый институциональный кризис Евросоюза и усиление евроскептических настроений в "старых" странах ЕС.