{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на танкеры в Оманском заливе

В Германии заявили, что сопоставляют данные США об инцидентах в Оманском заливе со своими

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, в Берлине продолжают собирать информацию в связи с инцидентами

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Германии сопоставляют сведения, предоставленные американской и британской разведками по инцидентам в Оманском заливе, с собственной информацией. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран - членов ЕС.

На эту тему
Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

"Мы знаем сведения американской и британской разведок, мы сравниваем их с нашей информацией", - сказал он. "Мы по-прежнему собираем данные и будем обмениваться [ими] с нашими партнерами", - отметил Маас. "В таких вопросах необходима тщательность", - добавил министр.

Маас призвал "все стороны в регионе внести свой вклад в деэскалацию". "Все говорят "мы не хотим войны", но никто в действительности для этого ничего не делает. Так не пойдет", - указал германский министр. "Пришло время для дипломатии", - считает Маас.

Со своей стороны глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн напомнил о том, что в 2003 году США на основании неверной информации спецслужб вторглись в Ирак. Он призвал провести независимое расследование инцидентов в Оманском заливе. "Я думаю, что главная задача глав МИД - избежать войны. Это мы сегодня должны делать", - сказал Ассельборн.

Теги
СШАИранИракГерманияВеликобританияЛюксембургМаас, ХайкоНападение на танкеры в Оманском заливе
Кризис на Украине
На юге ДНР в результате обстрела прервано энергоснабжение
Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, было выпущено 14 снарядов калибром 122 мм
Читать полностью