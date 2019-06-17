Источник: США испытают новые Abrams в Европе

ТАСС, 17 июня. Министерство обороны США разместит на своих базах в Европе новые модификации основных боевых танков M1A2 Abrams и боевых машин пехоты M2 Bradley перед началом поставок Сухопутным войскам. Об этом ТАСС в понедельник сообщил военно-дипломатический источник.

"В настоящее время Минобороны реализует программу поставок Сухопутным войскам модернизированных основных боевых танков M1A2SEPv3 Abrams [обозначение Пентагона - M1A2C] и БМП M2A4 Bradley. Принято решение, согласно которому бригадный комплект каждого образца бронетехники пройдет войсковую эксплуатацию в составе американских подразделений в Европе перед началом поставок в подразделения Сухопутных войск, развернутые на территории США", - проинформировал источник, не уточнив время и место развертывания новых боевых машин.

По его словам, начало поставок танков в американскую армию намечено на конец 2020 года. "Следовательно, испытания в Европе пройдут до этой даты", - подчеркнул источник, добавив, что Сухопутные войска получат пять бригадных комплектов модернизированных танков Abrams и пять - улучшенных БМП Bradley.

Согласно данным Пентагона, в состав бригадного комплекта танков Abrams входит до 102 боевых машин, а Bradley - 138.

M1A2SEPv3 является наиболее современной модификацией танка Abrams. От ранее разработанных танков этого семейства он отличается новой сетецентрической аппаратурой, оптимизированной системой технического обслуживания, обновленными системами энергопитания и вспомогательной силовой установкой, размещенной в заброневом пространстве. Предполагается, что танк будет оснащаться комплексом активной защиты Trophy производства израильской компании Rafael. Работы по модернизации танка ведет его разработчик - американская компания General Dynamics.

Боевая машина пехоты M2A4 Bradley позиционируется разработчиком - британской компанией BAE Systems - как следующий шаг к созданию необитаемой БМП. От БМП M2A3, состоящих на вооружении американских Сухопутных войск, новая модификация отличается улучшенной защитой, более мощным двигателем и усиленной системой электропитания.