Израиль примет участие в организуемом США форуме по Палестине в Бахрейне

ТАСС, 17 июня. Израиль планирует принять участие в организуемом США 25-26 июня в Манаме международном форуме по Палестине "Мир во имя процветания". Об этом сообщил в воскресенье министр иностранных дел страны Исраэль Кац в своем Twitter.

"Израильская сторона направит своих представителей для участия в бахрейнском экономическом форуме. Формат участия будет согласован позднее", - говорится в сообщении министра. Он также добавил, что "Израиль со своими технологиями и инновациями способен внести вклад в развитие региона".

"Мир во имя процветания" запланирован в Манаме на 25-26 июня. По имеющейся информации, США и Бахрейн планируют организовать этот форум для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века" по решению палестинской проблемы. Как утверждают некоторые арабские СМИ, данный проект, разрабатываемый американской администрацией, предусматривает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные районы Восточного Иерусалима. Вашингтон планирует, что Старый город, в котором находится одна из главных святынь ислама (мечеть Аль-Акса), будет находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств. Тем не менее cпецпредставитель вашингтонской администрации Джейсон Гринблатт заявил, что США не будут обнародовать политическую часть сделки до ноября 2019 года.

Ранее все политические силы Палестины призвали к бойкоту мероприятия. В МИД РФ заявили, что "речь идет об очередной американской попытке сместить приоритеты региональной повестки дня и навязать альтернативное видение палестино-израильского урегулирования". Об отказе от участия в семинаре уже объявили Ирак и Ливан. Между тем, как сообщалось, послать свои делегации на него планируют Египет, Иордания, Марокко и ОАЭ.