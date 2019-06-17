Прокуроры Молдавии продолжат следствие по делу политика Усатого, несмотря на отмену ареста

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Прокуратура Молдавии проложит разбирательство по делу лидера "Нашей партии" Ренато Усатого, против которого ранее были выдвинуты обвинения в покушении на убийство и присвоение чужого имущества, несмотря на отмену ордера на арест политика. Об этом информирует в понедельник пресс-служба ведомства.

"Расследование будет продолжено до выяснения всех обстоятельств этого дела, как того требует закон", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что хотя накануне после допроса политика прокурорами был отменен ордер на его арест, Усатого обязали являться по первому требованию прокуроров.

Политик был задержан в воскресенье на молдавско-румынской границе по пути в Кишинев. Три года назад он был вынужден покинуть республику, когда прокуратура возбудила против него уголовные дела и пыталась объявить Усатого в международный розыск. Политик заявлял, что все обвинения против него были сфабрикованы по указанию лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, который контролировал власть в стране. На прошлой неделе Плахотнюк покинул страну, когда новое правящее большинство было сформовано между Партией социалистов Республики Молдова и блоком Acum ("Сейчас"), которые в ранее были в оппозиции.