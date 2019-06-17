Посольство США подтвердило участие представителя Совета нацбезопасности в форуме в Уфе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Посольство США в РФ подтверждает участие представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Соединенных Штатов в форуме в Уфе. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель американского посольства в Москве Андреа Калан.

"Я могу подтвердить, что Совет национальной безопасности и посольство США отправляют представителей на рабочем уровне на форум в Уфе", - сказала она.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Уфе 18-20 июня. В ней примут участие делегации из около 100 государств. В последние годы США не принимали участие в таких форумах.

Ранее о приезде представителя СНБ сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.