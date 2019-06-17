Лидер Демпартии Молдавии покинул страну в целях безопасности

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье. Об этом политик написал в понедельник на своей странице в Facebook .

"Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая прошла через тяжелый период, включая попытку моего похищения, которая случилась в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности", - написал политик. Он заверил, что Демпартия продолжит политическую борьбу в оппозиции.

После ухода ДПМ в оппозицию и отставки правительства Павла Филипа на прошлой неделе новый премьер-министр Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, обвинив олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях. Как сообщили молдавские СМИ, после этого из страны выехали также приближенные к Плахотнюку люди.