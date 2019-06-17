Лидер Демпартии Молдавии заявил, что не уйдет из политики

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, который покинул страну после перехода партии в оппозицию, заверил, что не уйдет из политики. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Facebook.

"В эти дни мы обсуждаем с коллегами план дальнейших действий <…> Решили, что будем активно работать в оппозиции, чтоб не допустить захвата Республики Молдова заинтересованными группами за пределами страны", - отметил Плахотнюк.

Он заверил, что не намерен уходить из политики. "Я думал, что возьму на себя ответственность и уйду из политики, но это было бы поспешным решением, которое разочаровало бы людей, веривших в меня. В этом случае ДПМ могла бы стать уязвимой, и на депутатов оказывалось бы давление. Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать ее даже на расстоянии", - написал лидер ДПМ.

После отставки правительства Павла Филипа и ухода ДПМ в оппозицию на прошлой неделе новый премьер-министр Майя Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом, обвинив олигарха в узурпации власти в стране и других преступлениях. Лидер ДПМ покинул страну, так поступили и некоторые приближенные к нему люди.