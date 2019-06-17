В Токио сообщили, что замглавы МИД РФ и Японии обсудят в Москве вопрос мирного договора

ТОКИО, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори и его российский коллега Игорь Моргулов проведут 20 июня встречу в Москве в преддверии саммита G20 в японской Осаке, где ожидаются переговоры премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщило в понедельник японское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе запланированной встречи стороны обсудят весь спектр японо-российских отношений, включая вопрос мирного договора, в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20", - говорится в сообщении МИД.

Также, по данным ведомства, 19 июня в Москве состоится очередной раунд консультаций по совместной деятельности на южной части Курильских островов. В нем примут участие заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма и заместитель директора консульского департамента МИД РФ Наиль Латыпов.

В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.

Саммит лидеров "двадцатки" пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.