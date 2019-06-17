Администрация Трампа задолжала властям Вашингтона $7 млн за церемонию инаугурации

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп и Конгресс США все еще остаются должны властям Вашингтона более $7 млн за проведение 20 января 2017 года в Вашингтоне церемонии инаугурации республиканца. Об этом говорится в опубликованной в субботу статье газеты The Washington Post, которая изучила соответствующую финансовую документацию.

В ней отмечается, что мэрия потратила на проведение продлившихся четыре дня праздничных мероприятий $27,3 млн. Деньги были направлены на работу полиции, пожарных и бригад неотложной медицинской помощи, а также транспортных служб. Законодатели покрыли из бюджета только часть этой суммы - около $20 млн. В результате возник перерасход в сумме $7,3 млн. Муниципалитет был вынужден использовать специальный фонд, из которого покрываются ежегодные расходы на обеспечение безопасности - защиту города от террористических угроз и проведение таких мероприятий, как демонстрации, похороны должностных лиц и визиты представителей иностранных государств высокого ранга. Как отмечает издание, фонд, который в течение многих лет в достаточной степени пополнялся из федеральной казны, к осени может окончательно иссякнуть.

Перерасход случался и в прошлом

Перерасход случался и в прошлом. Так, вторая инаугурация президента Барака Обамы в 2013 году обошлась на $8,9 млн дороже, чем планировалось. Однако Обама возместил дополнительные расходы города, а администрация Трампа этого не сделала, как показывают документы федерального бюджета. С целью ликвидации дефицита городским властям пришлось задействовать фонд, который используется в чрезвычайных ситуациях. В него перечисляются средства из федерального бюджета, но предполагается, что они будут использоваться на связанные с обеспечением безопасности расходы.

В прошлом, отмечает газета, правительство перечисляло в фонд значительные суммы, которых хваталось с лихвой на покрытие возможного дефицита. Но в последние несколько лет фонд стал получать меньше денег, чем тратит город. Например, в 2017 финансовом году (начинается в стране 1 октября) в фонд было вложено $14,9 млн, а израсходовано $24,4 млн.

В первом квартале 2019 финансового года город уже потратил $4,4 млн из $14 млн в фонде. При таких темпах к осени его дефицит может составить несколько миллионов долларов.

Дефицит может увеличиться

По мнению газеты, запланированное на День независимости 4 июля - выступление Трампа у Мемориала Авраама Линкольна в центре города лишь увеличит сумму задолженности за счет существенного увеличения расходов на обеспечение безопасности, решение логистических проблем, а также возможные ограничения работы расположенных в центре станций метро.

Ранее активисты американского антивоенного движения CodePink подали заявку на проведение в Вашингтоне в День независимости акции протеста, в ходе которой они планируют запустить в небо над американской столицей огромную надувную фигуру, изображающую Трампа в виде разозленного малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках.

Ранее Трамп объявил о намерении провести в День независимости "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке" (A Salute To America). Как сообщила газета The Washington Post, которая ссылается на свои источники в Белом доме, президент внес изменения в программу ежегодного празднования в американской столице и планирует выступить перед собравшимися у мемориала.

Ежегодно 4 июля в американскую столицу съезжаются сотни тысяч людей, чтобы принять участие в массовых мероприятиях по случаю Дня независимости, в том числе понаблюдать за праздничным парадом и красочным фейерверком.