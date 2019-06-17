В Сеуле заявили, что удовлетворены контактами с Москвой по Корейскому полуострову

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сеул удовлетворен тесными контактами с Москвой на различных уровнях по ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила в понедельник глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, то мы удовлетворены тем, что наши страны продолжают тесные контакты на различных уровнях, - сказала она. - В этой связи очень отрадно отметить, что двусторонние отношения стабильно развиваются. Надеюсь, что эта тенденция сохранится в свете планируемых мероприятий".

Министр отметила, что за последние два года отношения значительно продвинулись.