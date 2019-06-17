{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

В Сеуле заявили, что удовлетворены контактами с Москвой по Корейскому полуострову

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва также отметила, что отношения двух стран значительно продвинулись

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сеул удовлетворен тесными контактами с Москвой на различных уровнях по ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила в понедельник глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Что касается ситуации на Корейском полуострове, то мы удовлетворены тем, что наши страны продолжают тесные контакты на различных уровнях, - сказала она. - В этой связи очень отрадно отметить, что двусторонние отношения стабильно развиваются. Надеюсь, что эта тенденция сохранится в свете планируемых мероприятий".

Министр отметила, что за последние два года отношения значительно продвинулись.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
Политический кризис в Молдавии
Новый глава МИД Молдавии отправился с визитом в США
Ранее посол республики в Соединенных Штатах Кристина Балан подала в отставку, отказавшись приехать в Кишинев после того, как ее отозвал Николай Попеску
Читать полностью