Правительство Молдавии хочет восстановить финансирование со стороны ЕС

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии надеется восстановить финансирование со стороны ЕС, которое было приостановлено при правлении Демократической партии (ДПМ). Об этом заявила премьер Майя Санду, представляя в понедельник нового министра финансов Наталию Гаврилицу коллективу ведомства.

"Наша главная задача на сегодняшний день - это восстановление внешнего финансирования. У меня и госпожи министра в ближайшие дни будет серьезное обсуждение этих вопросов с нашими партнерами по развитию, чтобы мы смогли восстановить финансирование как можно быстрее", - сказала Санду.

В ноябре прошлого года Европейский союз принял решение приостановить выделение макрофинансовой помощи прежнему правительству Павла Филипа, которое контролировала ДПМ. В Брюсселе объяснили, что оно может быть восстановлено только после того, как кабинет "продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией".

Годом ранее Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в €100 млн, из которых €60 млн планировалось предоставить в виде кредита, а остальные - в виде гранта. Предоставление этой помощи было обусловлено рядом условий, среди которых - соблюдение прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

На прошлой неделе ДПМ была отстранена от власти после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) сформировала правящую коалицию в парламенте с проевропейским блоком Acum. Спикером избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а правительство сформировали во главе с Майей Санду, одним из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил эти решения неконституционными. Судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Однако ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку парламенту Молдавии и решениям, которые приняли депутаты, после чего Филип подал в отставку, а ДПМ объявила об уходе в оппозицию.