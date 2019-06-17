Парламент Киргизии выдвинул обвинения в адрес экс-президента страны Атамбаева

БИШКЕК, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии в понедельник выдвинули обвинения в отношении экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которые могут привести к лишению бывшего главы государства неприкосновенности. Об этом ТАСС сообщили в аппарате законодательного органа республики.

"Специально созданная парламентская комиссия по лишению неприкосновенности экс-президента выдвинула обвинения Атамбаеву по девяти пунктам", - заявил сотрудник аппарата. По его словам, комиссия считает, что бывший глава государства причастен к выдаче наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, а также в незаконном приобретении земельного участка для строительства дома в селе Кой-Таш (Чуйская область).

По данным комиссии, Атамбаев имеет отношение к незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, противозаконного перепрофилирования земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, сокрытии доходов, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам для нее угля.

Комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента была сформирована 13 июня, в ее состав вошли представители всех шести парламентских фракций. В соответствии с законодательством страны, комиссия должна направить результаты работы по расследованию деятельности экс-президента в Генеральную прокуратуру, которая вправе их отклонить или же дать разрешение на привлечение Атамбаева к уголовной ответственности. В таком случае он будет лишен иммунитета, если за это проголосуют не менее 80 из 120 депутатов. Парламентарии обязаны завершить процедуру в трехмесячный срок, в противном случае выдвинутое ими обвинение считается отклоненным.

Атамбаев руководил Киргизией с 2011 года по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Экс-президент стал инициатором выдвижения два года назад на пост главы государства кандидатуры нынешнего руководителя страны Сооронбая Жээнбекова. Однако весной 2018 года Атамбаев признался в наличии серьезных разногласий с Жээнбековым.

За полтора года в Киргизии по подозрению в коррупции арестованы несколько лиц из ближайшего окружения Атамбаева, в том числе два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных экс-чиновников.

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