Новый глава МИД Молдавии отправился с визитом в США

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску прибыл с визитом в США, где проведет официальные и рабочие встречи. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Facebook , отметив, что это первый из серии "запланированных еще с момента формирования нового правительства официальных визитов членов правительства Молдавии в США - одного из важнейших стратегических партнеров по развитию республики".

На прошлой неделе Попеску был с визитом в Париже, где выступил на брифинге по политическому кризису в Молдавии перед дипломатами из стран G7, а также встретился с госсекретарем по европейским делам МИД Франции Амели де Моншален.

В понедельник в отставку подала посол Молдавии в США Кристина Балан, которая отказалась приехать в Кишинев после того, как ее отозвал Попеску. Новый министр проинформировал Вашингтон, что Балан не отражает позицию законных властей Молдавии. Произошло это на фоне кризиса в Молдавии, когда оппозиционные на тот момент Партия социалистов и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против контролировавшей власть в стране ДПМ, сформировав правящую коалицию и правительство Майи Санду. Демократы расставаться с властью не пожелали и обратились в Конституционный суд, который встал на их сторону, а сторонники партии заблокировали правительство.

Балан, как сообщили молдавские СМИ, по заданию ДПМ распространила в США письмо, в котором пыталась убедить американское руководство в том, что за новым руководством Молдавии якобы стоит Москва. Однако в конце прошлой недели демократы перешли в оппозицию после того, как представители США, ЕС и России выразили поддержку действиям парламента Молдавии и новому кабинету.

Попеску окончил МГИМО в 2002 году, после чего работал в различных структурах и организациях ЕС, жил в Брюсселе, Лондоне и Париже.