Юнкер: Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) работает над новыми отношениями с Москвой, поскольку без России не может быть построена архитектура безопасности. Об этом заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии в Германии.

"Я осуждаю аннексию Крыма, но мы не должны относиться к России враждебно. Без России нет архитектуры безопасности. Вот почему Еврокомиссия работает над новыми отношениями с РФ: мы хотим сблизить людей, чтобы жить в мире", - сказал он.

Юнкер - один из немногих в Брюсселе, кто всегда высказывался за улучшение отношений с Россией после того, как ЕС начал вводить санкции в отношении Москвы из-за воссоединения Крыма с РФ. За почти четыре года нахождения на своем посту Юнкер даже побывал один раз в России - принял в 2016 году участие в Петербургском международном экономическом форуме, чем вызвал осуждение многих в ЕС.