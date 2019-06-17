СМИ: Си Цзиньпин отправится с визитом в КНДР 20-21 июня

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

"Си Цзиньпин посетит Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына", - приводит агентство слова официального представителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомина.

Как прокомментировал ранее МИД КНР, поездка китайского лидера в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами". По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Лу Кана, параллельно Пекин поддерживает активные контакты на высшем уровне и с Сеулом.

В январе информационное агентство ЦТАК сообщило, что Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР с официальным визитом, которое тот ему передал во время их двусторонней встречи в Пекине вечером 8 января. Первоначально южнокорейские СМИ прогнозировали, что эта поездка состоится в апреле.

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