{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: Си Цзиньпин отправится с визитом в КНДР 20-21 июня

Визит состоится по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-21 июня посетит с государственным визитом КНДР. Об этом сообщило в понедельник агентство "Синьхуа".

"Си Цзиньпин посетит Пхеньян с государственным визитом по приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына", - приводит агентство слова официального представителя отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Чжаомина.

Как прокомментировал ранее МИД КНР, поездка китайского лидера в Пхеньян состоится в соответствии с "традиционными дружественными отношениями на высшем уровне, которые предусматривают обмен визитами". По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Лу Кана, параллельно Пекин поддерживает активные контакты на высшем уровне и с Сеулом.

В январе информационное агентство ЦТАК сообщило, что Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР с официальным визитом, которое тот ему передал во время их двусторонней встречи в Пекине вечером 8 января. Первоначально южнокорейские СМИ прогнозировали, что эта поездка состоится в апреле.

В новость были внесены изменения (14:37 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
КНДРКитайКим Чен ЫнСи Цзиньпин
Авиакосмический салон в Ле-Бурже - 2019
Эксперты: российские ракеты "воздух - воздух" не уступают западным образцам
Эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review заявили, что российская ракета РВВ-БД способна поразить воздушную цель на очень большом удалении
Читать полностью