Эксперты: российские ракеты "воздух - воздух" не уступают западным образцам

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Российские авиационные ракеты класса "воздух - воздух" не уступают западноевропейским образцам и даже превосходят их по ряду параметров. К такому выводу приходят эксперты европейского оборонного журнала European Defence Review (EDR) в номере журнала, посвященном 53-му Парижскому авиационно-космическому салону (Paris Air Show 2019).

"В развитии российских и восточноевропейских ракет класса "воздух - воздух" можно проследить ряд общих тенденций, в частности, деление на средства воздушного боя ближней, средней и большой дальности. Европейские производители делают упор на модульность конструкции, в то время как российские ракеты обладают большей дальностью и повышенной устойчивостью к внешнему воздействию. Таким образом, тактико-технические характеристики российских боеприпасов не уступают показателям западных ракет", - сообщили эксперты EDR.

Как отмечают авторы журнала, российская ракета РВВ-БД, разрабатываемая Корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), способна поразить воздушную цель на очень большом удалении. "Можно утверждать, что РВВ-БД является ракетой класса "воздух - воздух", обладающей наибольшей в мире дальностью поражения цели", - сообщают эксперты.

Согласно данным КТРВ, ракета большой дальности РВВ-БД предназначена для поражения воздушных целей всех типов в любое время суток на всех ракурсах, в том числе с многоканальным обстрелом по принципу "пустил - забыл". Максимальная дальность пуска РВВ-БД в переднюю полусферу по некоторым типам целей достигает 200 км.

Парижский авиационно-космический салон проходит в Ле-Бурже в 53-й раз. Выставка открылась 17 июня и продлится до 23 июня.