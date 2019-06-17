ЕС назвал условия участия США в своих оборонных проектах

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты получат возможность участвовать в военно-промышленных проектах Евросоюза лишь под руководством ЕС. Об этом говорится в принятом в понедельник итоговом заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД по обороне и безопасности.

"Совет ЕС признает, что третьи (не входящие в ЕС - прим. ТАСС) страны могут обеспечивать существенную добавленную стоимость при участии в проектах программы Постоянного структурированного партнерства по безопасности и обороне (PESCO), но лишь при соблюдении принципа автономии Евросоюза и его стран членов в процессе принятия решений", - говорится в заявлении.

Беспокойство США

13 мая ряд европейских СМИ распространил письмо замминистра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд, адресованное верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, главе Европарламента Антонио Таяни и замглавы Еврокомиссии Юрки Катайнену, в котором она выражает недовольство реализацией европейской программы оборонного сотрудничества PESCO, в особенности проектами по развитию европейской военной индустрии и приоритетному предоставлению оборонных заказов европейским компаниям.

Лорд отмечает, что эти действия ЕС ведут к дублированию военных функций ЕС и НАТО, возникновению ненужной конкуренции между этими организациями, появлению проблемы совместимости различных военных систем, ненужному распылению средств. В письме содержится требование отменить принцип приоритетного предоставления военных заказов европейским компаниям, а также угроза о возможном введении США торговых ограничений на европейскую оборонную промышленность.

Больше военных проектов в Европе

В заявлении Совета ЕС также подчеркивается "хороший прогресс, достигнутый странами ЕС в реализации 34 программных оборонных проектов в рамках PESCO" и содержится призыв "не позднее 31 июля подать заявки на реализацию новых проектов". Евросоюз особенно подчеркнул важность быстрой реализации проектов в сфере военной мобильности - то есть повышения пропускной способности европейской транспортной инфраструктуры для быстрой и беспрепятственной переброски военной техники по территории Евросоюза. Официальные документы Евросоюза не уточняют направления переброски военной техники, однако европейские СМИ прямо пишут о переброске сил и средств к границам с РФ.

Совет ЕС также обязался активизировать процесс создания Европейского оборонного фонда, направленного на повышение конкурентоспособности европейской оборонной промышленности и эффективности развития военных технологий. На эти цели планируется выделить специальные ассигнования в семилетнем плане бюджета ЕС на 2021-2027 годы, согласование которого уже активно ведется в Совете ЕС.

Евросоюз подтвердил свое стремление к развитию сотрудничества с НАТО в рамках взаимодополнения возможностей друг друга и к расширению взаимодействия внутри ЕС для противодействия гибридным угрозам.