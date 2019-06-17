Норвегия и Россия обсудят вопросы ядерной безопасности 20 июня

ХЕЛЬСИНКИ, 17 июня. /ТАСС/. Ежегодное заседание норвежско-российской комиссии по ядерной безопасности состоится 20 июня в городе Трумсё на севере Норвегии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба норвежского МИД.

"Ядерной безопасности отдается большой приоритет в нашем сотрудничестве с Россией. Это сотрудничество в течение 20 лет способствовало выстраиванию доверия и безопасности", - сказал статс-секретарь МИД Норвегии Аудун Хальворсен.

Он возглавит норвежскую делегацию, тогда как делегацию РФ будет возглавлять директор по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) Госкорпорации "Росатом" Олег Крюков.

На повестке дня комиссии будут такие вопросы, как обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами на северо-западе России, безопасность российских АЭС и мониторинг окружающей среды, в том числе в связи с затонувшей в 1989 году в Норвежском море атомной подлодкой "Комсомолец".