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Депутаты парламента Литвы призвали Adidas отказаться от выпуска товаров с символикой СССР

Оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы" призвала международные корпорации "воздерживаться от поощрения советской ностальгии"

ВИЛЬНЮС, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты Сейма (парламента) Литвы от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы" призвали производителя спортивной экипировки - германский концерн Adidas отказаться от выпуска товаров с символикой СССР. Заявление такого содержания обнародовали в понедельник на сайте парламента староста фракции партии в Сейме Габриэлюс Ландсбергис и его заместитель Радвиле Моркунайте-Микуленене.

"Международные корпорации должны учитывать исторические факты и воздерживаться от поощрения советской ностальгии", - утверждают оппозиционеры. По их мнению, существуют иные способы воздать должное спортивным достижениям. "Призываем одного из крупнейших в Европе производителей спортивной экипировки продемонстрировать ответственность и обеспечить, чтобы изделия с советской символикой были устранены из магазинов Adidas и связанной с ним розничной торговли", - указали депутаты от оппозиции.

Свое заявление они сделали по информации в социальных сетях, где сообщалось, что в витрине лондонского магазина Adidas выставлена спортивная экипировка красного цвета с надписью СССР на английском языке.

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