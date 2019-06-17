Президент Молдавии призвал забыть о разногласиях ради победы над старым режимом

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал сограждан забыть о идеологических и геополитических разногласиях до полной победы над правившим прежде в стране режимом Демократической партии (ДПМ). Об этом говорится в заявлении, которое он разместил в понедельник на своей странице в Facebook.

"Преступный режим, который почти 10 лет терзал нашу Молдову, был разгромлен. Нам выпал исторический шанс, и мы должны его использовать", - написал глава государства, предупредив, что "главные трудности еще впереди".

"Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушел. Он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чем уже есть первые сигналы. Для этого у него достаточно сил и возможностей", - пояснил Додон.

"Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо, по крайней мере, временно объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия, которые разделяют нас", - считает президент. По его мнению, важно, чтобы "парламентское большинство и правительство действовали сплоченно и в одной команде".

"Наша первоочередная задача на сегодняшний момент - добиться кардинальных изменений во всех секторах юстиции, экономики, социальной сферы. Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента", - добавил Додон.

Президент призвал чиновников "думать не о предстоящих выборах, а о следующих поколениях", или подавать в отставку. Он пообещал не допустить в будущем "политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую", через закрепление в законодательстве соответствующих норм.