Новый премьер Молдавии пообещала побороть коррупцию в правительстве

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду намерена побороть коррупцию в правительстве. Об этом она сообщила в понедельник в ходе брифинга после заседания кабинета.

"Новое правительство ликвидирует коррупционные схемы, вековые практики обогащения и назначения на должности по политическому признаку", - пообещала Санду. Она заявила, что на сегодняшний день не доверяет судам, а также прокуратуре, которая, по словам премьера, еще контролируется лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком. В связи с этим она призвала функционеров информировать об известных им нарушениях по открывающейся в ближайшее время "горячей линии".

Санду также объявила о создании при правительстве Бюро по борьбе с коррупцией и реформированию юстиции, куда пригласит в том числе экспертов из Румынии. Также она намерена активизировать расследование громкого коррупционного скандала, связанного с выводом из банковской системы страны около $1 млрд.

Санду возглавляет Партию действия и солидарности, которая входит в проевропейский блок Acum. В 2016 году вместе с "Платформой "Достоинство и Правда", а также Партией социалистов Республики Молдова они выступали организаторами массовых акций протеста против контролировавшей правительство и парламент Демократической партии Молдовы. На прошлой неделе эти партии сформировали большинство в парламенте, а также новое правительство, оставив демократов в оппозиции.