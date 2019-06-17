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Секретарь совета нацбезопасности Ирана заявил о раскрытии шпионской киберсети США

Тегеран поделился информацией об обнаруженной структуре с другими государствами, сообщил Али Шамхани

ТАСС, 17 июня. Иранские силы безопасности раскрыли обширную шпионскую сеть США, которая действовала в киберпространстве страны. Об этом заявил в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

"Недавно иранские спецслужбы обнаружили и нейтрализовали крупную шпионскую сеть ЦРУ, которая действовала в киберпространстве страны", - сказал Шамхани. По его словам, "поскольку Иран сотрудничает со многими странами в противодействии американским шпионским сетям, Тегеран поделился информацией об обнаруженной структуре с несколькими иностранными государствами". "Согласно нашим данным, эта сеть действовала также в ряде других государств", - подчеркнул секретарь Высшего совета национальной безопасности.

19 апреля министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави заявил, что разведка Ирана раскрыла сеть ЦРУ из 290 шпионов, действующих в различных странах региона, включая Иран.

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