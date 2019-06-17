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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии пообещал привлечь диаспору к управлению страной

По словам Игоря Додона, "государство не собирается забывать о своих согражданах в других странах"

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон пообещал приобщить к управлению страной соотечественников, которым пришлось уехать из страны в поисках лучшей доли. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на странице главы государства в Facebook. В нем он обратился к представителям трети молдавского населения, которые за годы независимости уехали работать за рубеж.

"Хочу отдельно обратиться к нашей диаспоре, живущей в странах Евросоюза, в Российской Федерации, других странах мира. Святой долг для нас - сделать нашу диаспору сопричастной к судьбе нашей страны не на словах, а на деле", - написал Додон. Он подчеркнул, что "людям пришлось уехать, потому что дома власть не смогла им создать нормальные условия для жизни. Но сейчас государство не собирается забывать о своих согражданах в других странах", - пообещал президент.

"Наш единственный потенциал - люди, живущие в этой стране. Единственная стратегия, которая нам нужна - это стратегия сбережения народа. И использование всего опыта, накопленного будущими поколениями, для преображения Молдавии", - подчеркнул Додон.

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МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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