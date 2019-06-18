Шесть пишем, два в уме. Может ли Трамп быть президентом дольше положенных сроков?

"Нужно провести опрос, какая газета более бесчестная и лживая: провальная New York Times или [принадлежащая] Amazon (лоббистская) Washington Post! Обе они — позор для нашей страны, враги народа. Но я все никак не могу решить, какая из них хуже".

Все началось с твитов, где президент в привычной для себя манере обрушился на издания The New York Times и The Washington Post:

Дональд Трамп — единственный президент в истории США, который подал документы на переизбрание в Федеральную избирательную комиссию в тот же самый день, когда вступил в должность главы государства — 20 января 2017 года. То есть с самого начала он намеревался провести в Белом доме не четыре года, а восемь лет — максимально допустимый конституцией срок. Однако теперь Трамп заигрывает с идеей о том, чтобы остаться президентом даже дольше. Зачем это нужно и насколько реалистичен такой сценарий?

"Хорошая новость заключается в том, что на исходе шести лет, после того как Америка снова станет ВЕЛИКОЙ и я покину прекрасный Белый дом (как думаете, может быть народ потребует, чтобы я остался подольше? СОХРАНИМ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ), обе эти газеты быстро разорятся и навсегда исчезнут!"

Идея о том, что Трамп мог бы задержаться в Белом доме дольше отведенного срока, была озвучена в следующем твите в виде вопроса:

Для начала давайте разберемся, почему Трамп пишет про "шесть лет". В мае президент заявлял, что два года президентства у него были "украдены" из-за расследования Мюллера и охоты на ведьм, якобы учиненной демократами. Эту мысль он подхватил вслед за консервативным проповедником (и сторонником Трампа) Джерри Фолуэллом — младшим, который предлагал компенсировать президенту "потерянное время". Таким образом, по мнению Трампа, его срок правления реально составит всего два года плюс еще четыре, которые он получит после победы на выборах в 2020 году — всего шесть вместо положенных восьми. Сценарий, при котором он потерпит поражение в следующем электоральном цикле, 45-й президент не рассматривает.

Трамп уже не в первый раз прощупывает почву в вопросе продления президентских полномочий. В марте 2018 года во время фандрайзингового мероприятия в поместье Мар а Лаго (штат Флорида) президент позитивно оценил консолидацию власти Си Цзиньпина, отменившего ограничения на срок полномочий председателя КНР: "Теперь он президент до конца жизни <…> Я думаю, это замечательно. Может быть, и нам когда-нибудь стоит попробовать это".

В минувшем апреле, когда Трампу вручали трофей от ветеранской организации Wounded Warrior Project, президент пообещал, что награда "найдет постоянное пристанище в Овальном кабинете как минимум на шесть лет". "Я собирался пошутить, что на десять или 14 лет, но если бы я это сказал, начался бы дурдом", — добавил Трамп.

Оппозиция относится к этим словам всерьез

Демократы верят, что от Трампа можно ждать чего угодно, — в том числе таких авторитарных мер, как незаконное продление президентских полномочий.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ранее выражала опасения, что Трамп откажется передать власть в 2020 году, если проиграет кандидату от демократов с небольшим перевесом. Президент может, к примеру, обвинить противников в фальсификациях и манипуляциях с голосованием — точно так же, как он делал в 2016 году, когда проиграл Хиллари Клинтон по общему числу голосов, но стал победителем благодаря системе выборщиков.

"Худшим сценарием" в 2020 году журналисты называют такую ситуацию, при которой Трамп откажется признать поражение, а "взбудораженные толпы, сторонники Республиканской партии и правые СМИ встанут на сторону президента". Некоторые не исключают начала конституционного кризиса.

Сам Трамп нисколько не сомневается в своей победе в 2020-м. Более того — не так давно он утверждал (не намеками, а открытым текстом), что не собирается инициировать продление своих президентских полномочий после 2024-го. "Я думаю, что восьмилетний лимит — это хорошо, а не плохо", — заявил он в интервью Fox News осенью прошлого года.

Так что вполне возможно, что слова Трампа о том, чтобы "остаться подольше", это не более чем провокация в адрес оппонентов или попытка как-то раззадорить своих сторонников. Тем более что твиты на эту тему были опубликованы в преддверии ралли, на котором президент собирается официально объявить о переизбрании на второй срок.

Впрочем, даже если планы о продлении полномочий рассматривались бы всерьез, Трампу пришлось бы столкнуться с американской системой сдержек и противовесов, которая все равно не позволила бы ему пролонгировать пребывание в Белом доме. Единственный способ сделать это легально — внести поправки в конституцию, которые поддержали бы две трети состава обеих палат Конгресса или конституционное собрание, созванное законодательными собраниями штатов. Пока ни о каких подобных планах речи не идет. Да и двух третей в Сенате и Палате предстваителей у республиканцев не наберется.

Что о президентских сроках говорит конституция США

Согласно 22-й поправке к основному закону, никто не может занимать пост президента страны более двух сроков (не подряд, а вообще на протяжении всей жизни). Таким образом, максимальный срок не может превышать восьми лет. Исключение составляет ситуация, при которой главой государства становится вице-президент, замещающий ушедшего в отставку или умершего президента на два года и меньше. Тогда он теоретически имеет право избраться еще на два срока, то есть в общей сложности пробыть хозяином Белого дома в течение десяти лет.

До середины ХХ века большинство президентов, соблюдая неписаное правило, установленное Джорджем Вашингтоном, не баллотировалось на третий срок. Попытки Улисса Гранта (1869–1877) и Теодора Рузвельта (1901–1909) были неудачными. Единственным президентом, избиравшимся более двух раз, был Франклин Рузвельт (1933–1945). Во время Второй мировой войны он был избран на третий срок (1940), а затем и на четвертый (1944) и пробыл в должности более 12 лет.

22-я поправка была принята Конгрессом в 1947-м, спустя два года после смерти Рузвельта, а в силу вступила в 1951-м. С тех пор не раз вспыхивали дебаты относительно того, как трактовать этот закон и можно ли его обойти. Рональд Рейган хотел начать кампанию по пересмотру поправки после окончания своего второго срока. Барак Обама неоднократно шутил, что выиграл бы выборы и в третий раз. Но ни один президент 22-ю поправку не нарушал.

Артур Громов