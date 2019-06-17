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Экс-президент Словакии создает новую либерально-демократической партию

Главной целью, которую Андрей Киска ставит перед объединением, является победа на очередных парламентских выборах

ТАСС, 17 июня. Экс-президент Словакии Андрей Киска, передавший в субботу полномочия главы государства Зузане Чапутовой, объявил в понедельник о создании новой либерально-демократической партии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Андрей Киска назвал партию, которую сам намерен возглавить - "За людей". Ее программу он представит в сентябре, когда в республике начнется новый политический сезон. Приоритетами партии, по его словам, будут создание эффективной системы народного здравоохранения, качественное образование, защита окружающей среды и развитие регионов Словакии.

Главной целью, которую Киска ставит перед своей партией, является победа на очередных парламентских выборах, которые в марте 2020 года пройдут в Словакии. Согласно опросам населения, за кандидатов нового политического объединения готовы проголосовать 10% избирателей.

Теги
СловакияКиска, АндрейЧапутова, Зузана
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