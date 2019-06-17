МИД Латвии: памятник воинам-освободителям Риги защищен международным договором с Россией

РИГА, 17 июня. /ТАСС/. Памятник советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков находится под защитой международного договора между Латвией и Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Министерство иностранных дел этой балтийской республики никогда не рассматривало возможности отступить от выполнения этого соглашения в одностороннем порядке, заявил в понедельник местному информационному порталу Delfi пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

По словам дипломата, если Сейм (парламент) Латвии примет решение снести этот монумент, то юридически корректно это можно будет сделать, только получив согласие России в ходе дипломатических переговоров. В противном случае это может привести к "крайне негативным последствиям". По его словам, в течение 25 лет позиция Латвии остается неизменной - этот памятник находится под защитой международного договора с РФ о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. В соглашении конкретно этот монумент не указан, однако вся предыдущая дипломатическая практика и переписка указывают, что субъектом этого договора является именно памятник воинам - освободителям Риги.

"В данной ситуации важен принцип соблюдения международных обязательств, который был закреплен 13 января 1994 года в законе "О международных договорах Латвийской Республики". 13-я статья этого закона указывает, что "если в международном договоре, который одобрил Сейм, предусмотрены иные условия, чем в законодательных актах Латвийской Республики, то применяются условия международного договора". Кроме того, 27-я статья Венской конвенции 1969 года гласит: "Участник не может ссылаться на требования национальных правовых норм, чтобы оправдать несоблюдение договора", - отмечает МИД республики.

Символ Победы

В начале марта на рассмотрение в Сейм была передана очередная общественная инициатива по демонтажу монумента советским воинам - освободителям, которая собрала ранее более 10 тыс. подписей жителей Латвии. Решением депутатов на прошлой неделе она была направлена на рассмотрение в комиссию парламента по иностранным делам и комиссию по образованию, культуре и науке. В 2016 году законодательный орган уже отклонил аналогичную петицию, потому что заключенный ранее с РФ договор предусматривает взаимное сохранение мемориалов и мест массовых захоронений, однако авторы новой инициативы предлагают снести монумент, игнорируя это соглашение.

При этом в начале июня Сейм отклонил петицию в защиту памятников борцам с нацизмом, в том числе монумента советским воинам - освободителям, под которой подписались свыше 23 тыс. жителей страны.

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.