Лондон считает, что рано обсуждать возможность встречи Мэй и Путина

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лондон считает преждевременным обсуждать возможную встречу между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным и полагает, что сначала Россия должна изменить свою модель поведения.

Об этом корреспонденту ТАСС заявили в понедельник в канцелярии британского премьера в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газетах The Guardian и The Times.

"Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, ее дестаблизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение", - сказала представитель пресс-службы.

Издания сообщили 17 июня о том, что Лондон обсуждает с Москвой возможность частичной разморозки отношений после инцидента в Солсбери и организации встречи между Мэй и Путиным на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.

Ранее Мэй и другие британские политики не раз говорили о том, что Москва должна изменить свою модель поведения, называя ее агрессивной. При этом в британском правительстве убеждены, что, хотя нормализовать отношения с РФ в нынешних условиях практически невозможно, важно организовать каналы общения с Кремлем. Они, как уверены в Лондоне, позволят избежать недопонимания и определить "красные линии", которые ни одна из сторон не будет нарушать.