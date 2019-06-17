Лондон считает, что рано обсуждать возможность встречи Мэй и Путина

ЛОНДОН, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Лондон считает преждевременным обсуждать возможную встречу между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным и полагает, что сначала Россия должна изменить свою модель поведения.
- Песков: информации о возможности встречи Путина и Мэй на саммите G20 пока нет
- Guardian: Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным
- В британском правительстве назвали условие изменения отношений с Россией
- Путин призвал Лондон перевернуть страницу, "связанную со шпионами, с покушениями"
Об этом корреспонденту ТАСС заявили в понедельник в канцелярии британского премьера в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в газетах The Guardian и The Times.
"Слишком рано обсуждать планирование подобной встречи. Агрессивная модель поведения России, ее дестаблизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком. Премьер-министр ясно заявила, что мы можем установить иные отношения с Россией, лишь если она изменит свое поведение", - сказала представитель пресс-службы.
Издания сообщили 17 июня о том, что Лондон обсуждает с Москвой возможность частичной разморозки отношений после инцидента в Солсбери и организации встречи между Мэй и Путиным на саммите G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
Ранее Мэй и другие британские политики не раз говорили о том, что Москва должна изменить свою модель поведения, называя ее агрессивной. При этом в британском правительстве убеждены, что, хотя нормализовать отношения с РФ в нынешних условиях практически невозможно, важно организовать каналы общения с Кремлем. Они, как уверены в Лондоне, позволят избежать недопонимания и определить "красные линии", которые ни одна из сторон не будет нарушать.
Параллельно британские власти считают доказанным фактом то, что Россия стояла за отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Российские власти последовательно и решительно отвергают утверждения о якобы агрессивной модели поведения РФ и своей причастности к отравлению Скрипалей.
Комментируя публикацию The Guardian, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что конкретной информации о возможности встречи Путина и Мэй на саммите G20 в Осаке пока нет. Он напомнил, что Путин недавно встречался с представителями британского бизнеса, и на этой встрече была подчеркнута абсурдность нынешнего состояния отношений между Лондоном и Москвой, которое противоречит интересам бизнеса в обеих странах.