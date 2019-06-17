Могерини выразила надежду на скорый визит властей Молдавии в Брюссель

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини надеется, что новые власти Молдавии совершат в скором времени официальный визит в Брюссель. Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Я надеюсь, что в скором времени будет визит властей Молдавии в Брюссель", - сказала она и напомнила, что еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан уже на этой неделе поедет в Кишинев для встречи с новым правительством Молдавии.

Глава дипломатии подчеркнула, что ЕС следит за развитием событий в этой стране. "Для нас очень ясно, что должно быть сделано, чтобы иметь поддержку ЕС, включая финансовую. Это реализация повестки реформ и соглашения об ассоциации ЕС - Молдавия", - отметила Могерини.

Кризис в Молдавии начался 8 июня, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) договорилась с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет Демократической партии Молдавии (ДПМ). Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Майей Санду, которая является одним из лидеров Acum.