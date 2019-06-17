Польский корабль получил повреждения во время учений НАТО в Балтийском море

ВАРШАВА, 17 июня. /ТАСС/. Польский военный корабль Gniezno получил повреждения во время участия в проводимых НАТО учениях Baltops в Балтийском море. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь восьмой флотилии обороны побережья ВМС Польши Гжегож Левандовский.

По его словам, "корабль отрабатывал десантные операции и во время одного из выходов на пляж столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища".

"Корабль возвращается в соответствии с графиком. Мы ждем его уже сегодня", - сказал Левандовский.

В результате инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

В учениях в этом году принимают участие три польские корабля. Получивший повреждения десантный катер был построен в 1988 году.

Учения Baltops ежегодно проводятся в Балтийском море. Они организуются США уже в 47-й раз. В этом году в маневрах принимают участие 8,6 тыс. военнослужащих, 50 кораблей, 36 самолетов и вертолетов.