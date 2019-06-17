Могерини: ЕС ожидает от Ирана полного выполнения своих обязательств в рамках СВПД

ЛЮКСЕМБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Евросоюз ожидает, что Тегеран продолжит в полной мере выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в понедельник глава дипломатии сообщества Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Наша оценка реализации ядерной сделки будет основана не на отдельных политических заявлениях, а на отчете МАГАТЭ, - сказала она. - А Иран до сих пор выполняет свои обязательства. И мы решительно ожидаем, что Иран продолжит выполнять свои обязательства в полной мере. Наша задача - сохранить сделку".

Ранее в понедельник председатель иранского парламентского комитета по вопросам атома Моджтаба Зоннур заявил, что, если страны - участницы СВПД по иранской ядерной программе не примут необходимых мер для сохранения ядерной сделки, Иран рассмотрит вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он пояснил, что речь идет об участниках из Европы, которые не в полной мере исполняют свои обязательства в рамках ядерной сделки.

Дополнительный протокол предполагает заблаговременное информирование МАГАТЭ о строительстве новых ядерных объектов в Иране. Считается, что такая практика гарантирует исключительно мирную направленность иранской ядерной программы.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.