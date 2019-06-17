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Разногласия между РФ и ПАСЕ
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Макрон заявил, что Франция выступает против выхода России из Совета Европы

При этом французский лидер подчеркнул, что его страна выступает не за снятие санкций
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/DOMENIC AQUILINA
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/DOMENIC AQUILINA

ПАРИЖ, 17 июня. /ТАСС/. Франция стремится избежать выхода России из Совета Европы, поскольку это противоречило бы интересам российских граждан. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Франция, встав во главе Комитета министров [СЕ], выступает не за снятие санкций... но [за то, чтобы] избежать выхода России из Совета Европы, - сказал он. - Это негативно отразилось бы на той цели к которой мы стремимся, а также для российских граждан, для всех тех, кто видит в СЕ средство защиты своих прав".

Теги
РоссияФранцияРазногласия между РФ и ПАСЕМакрон, Эмманюэль
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