СМИ: умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в понедельник в Каире. Как сообщило издание Al Shorouq , это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

По данным издания, во время заседания суда Мурси было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание. Согласно одной из версий, у него случился сердечный приступ.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ) Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет.

Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.