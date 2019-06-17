Зеленский выступил против возвращения РФ в ПАСЕ

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выступил против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он заявил в понедельник на брифинге в Париже по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Россия не выполнила ничего из того, что должна была выполнить. Для возвращения России в ПАСЕ не сделано никаких шагов", - сказал он.

В понедельник Зеленский провел почти двухчасовые переговоры с главой Франции, во время которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе, шаги по активизации работы "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина), экономическое сотрудничество двух стран и ряд других тем.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. Но в этом году регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии в Страсбурге. Кроме того, в проекте резолюции говорится о необходимости внести уточнение в регламент на случай оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы не приостанавливались и не отнимались".