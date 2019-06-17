Новое правительство Молдавии приступило к работе. Прежняя власть обещает вернуться

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии, приступившее в понедельник к работе, продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявила премьер Майя Санду, отметив, что в Кишиневе заинтересованы в разблокировании финансирования со стороны Брюсселя, приостановленного при прежнем правительстве Павла Филипа, которое контролировала бывшая правящая Демократическая партия (ДПМ).

Хан приезжал в Кишинев 3 июня, когда в республике находились спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бредли Фреден. Их визит помог разблокировать переговоры о создании правящей коалиции в парламенте - уже через три дня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) сформировала ее с проевропейским блоком Acum ("Сейчас"), оставив в оппозиции правящую ДПМ во главе с местным олигархом Владимиром Плахотнюком. Спикером была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum.

"В случае необходимости ЕС может оказать быструю поддержку и консультирование, как только будут выполнены условия и новое правительство обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу", - заявил еврокомиссар. И пообещал в ближайшие дни приехать для переговоров в Кишинев.

"Глава нового молдавского кабинета подтвердила готовность продолжить реализацию Соглашения об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии", - говорится в сообщении миссии ЕС в Кишиневе по итогам прошедшего накануне телефонного разговора Санду с еврокомиссаром по политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

Демократы власть отдавать не захотели и обратились в КС, который объявил все эти решения незаконными. Судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября. Это привело к двоевластию в стране, которое, впрочем, продержалось недолго.

Уже в середине недели ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку и молдавскому парламенту, и правительству Санду. Под их давлением, в минувшую пятницу кабинет Филипа подал в отставку, в тот же вечер Плахотнюк вместе с приближенными политиками и бизнесменами спешно покинули страну на частных самолетах. Узнав об их отъезде, судьи КС на чрезвычайном заседании в субботу за пять минут отменили все свои решения, сняв тем самым, все сомнения относительно законности нового кабинета во главе с Санду.

Финансирование от ЕС

"Наша главная задача на сегодняшний день - это восстановление внешнего финансирования", - пояснила премьер, представляя в понедельник новых министров. По ее словам, в ближайшие дни она обсудит этот и другие вопросы с партнерами Молдавии.

В ноябре 2018 года ЕС принял решение приостановить выделение макрофинансовой помощи правительству Филипа. В Брюсселе объяснили, что оно может быть восстановлено только после того, как кабинет "продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией".

Годом ранее Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в €100 млн, из которых €60 млн планировалось предоставить в виде кредита, а остальные - в виде гранта. Предоставление этой помощи было обусловлено рядом условий, среди которых соблюдение прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.

Открыты для диалога с Россией

Ранее Санду заявила, что новое правительство "открыто для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества". Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. Многие из этих ограничений были сняты в 2017 году по итогам договоренностей между президентами России и Молдавии.

В Москве выразили удовлетворение разрешением политического кризиса в Молдавии и призвали новое правительство к конструктивному взаимодействию.

"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы", - говорится в распространенном в субботу комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства МИД РФ.

Плахотнюк хочет вернуться

В понедельник бежавший из страны лидер демократов неожиданно заявил, что передумал покидать политику.

"Я думал, что возьму на себя ответственность и уйду из политики, но это было бы поспешным решением, которое разочаровало бы людей, веривших в меня. В этом случае Демпартия могла бы стать уязвимой, и на депутатов оказывалось бы давление. Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать ее даже на расстоянии ", - написал он на своей странице в "Фейсбуке", добавив, что с коллегами по партии будет "активно работать в оппозиции", чтоб не допустить захвата Молдавии "заинтересованными группами за пределами страны".

Свое бегство он объяснил необходимостью обеспечить безопасность себе и своей семье. "Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая прошла через тяжелый период, включая попытку моего похищения, которая была совершена в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности", - написал политик.

Со своей стороны Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом по обвинению "в узурпации власти в стране и других преступлениях".

Забыть о разногласиях

Додон считает, что сторонники бежавшего олигарха попытаются дестабилизировать ситуацию в стране.