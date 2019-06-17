Новое правительство Молдавии приступило к работе. Прежняя власть обещает вернуться

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии, приступившее в понедельник к работе, продолжит реализацию подписанного в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявила премьер Майя Санду, отметив, что в Кишиневе заинтересованы в разблокировании финансирования со стороны Брюсселя, приостановленного при прежнем правительстве Павла Филипа, которое контролировала бывшая правящая Демократическая партия (ДПМ).
"Глава нового молдавского кабинета подтвердила готовность продолжить реализацию Соглашения об ассоциации, основополагающие принципы которого кроются в уважении верховенства закона и демократии", - говорится в сообщении миссии ЕС в Кишиневе по итогам прошедшего накануне телефонного разговора Санду с еврокомиссаром по политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом.
"В случае необходимости ЕС может оказать быструю поддержку и консультирование, как только будут выполнены условия и новое правительство обеспечит соблюдение верховенства закона, плюрализма СМИ и проведет судебную реформу", - заявил еврокомиссар. И пообещал в ближайшие дни приехать для переговоров в Кишинев.
Конец двоевластия
Хан приезжал в Кишинев 3 июня, когда в республике находились спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и директор Бюро Восточной Европы Государственного департамента США Бредли Фреден. Их визит помог разблокировать переговоры о создании правящей коалиции в парламенте - уже через три дня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов (ПСРМ) сформировала ее с проевропейским блоком Acum ("Сейчас"), оставив в оппозиции правящую ДПМ во главе с местным олигархом Владимиром Плахотнюком. Спикером была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum.
Демократы власть отдавать не захотели и обратились в КС, который объявил все эти решения незаконными. Судьи временно отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Филип вместо него подписал указ о роспуске парламента и проведении новых выборов 6 сентября. Это привело к двоевластию в стране, которое, впрочем, продержалось недолго.
Уже в середине недели ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку и молдавскому парламенту, и правительству Санду. Под их давлением, в минувшую пятницу кабинет Филипа подал в отставку, в тот же вечер Плахотнюк вместе с приближенными политиками и бизнесменами спешно покинули страну на частных самолетах. Узнав об их отъезде, судьи КС на чрезвычайном заседании в субботу за пять минут отменили все свои решения, сняв тем самым, все сомнения относительно законности нового кабинета во главе с Санду.
Финансирование от ЕС
"Наша главная задача на сегодняшний день - это восстановление внешнего финансирования", - пояснила премьер, представляя в понедельник новых министров. По ее словам, в ближайшие дни она обсудит этот и другие вопросы с партнерами Молдавии.
В ноябре 2018 года ЕС принял решение приостановить выделение макрофинансовой помощи правительству Филипа. В Брюсселе объяснили, что оно может быть восстановлено только после того, как кабинет "продемонстрирует прогресс в областях судебной системы и борьбы с коррупцией".
Годом ранее Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в €100 млн, из которых €60 млн планировалось предоставить в виде кредита, а остальные - в виде гранта. Предоставление этой помощи было обусловлено рядом условий, среди которых соблюдение прав человека, борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности в управлении финансами.
Открыты для диалога с Россией
Ранее Санду заявила, что новое правительство "открыто для диалога с Россией для улучшения экономического и торгового сотрудничества". Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. Многие из этих ограничений были сняты в 2017 году по итогам договоренностей между президентами России и Молдавии.
В Москве выразили удовлетворение разрешением политического кризиса в Молдавии и призвали новое правительство к конструктивному взаимодействию.
"Удовлетворены мирным разрешением политического кризиса в Молдавии. Ожидаем со стороны нового правительства в Кишиневе конструктивных шагов по продвижению российско-молдавского взаимодействия в различных областях. В Москве к этому готовы", - говорится в распространенном в субботу комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства МИД РФ.
Плахотнюк хочет вернуться
В понедельник бежавший из страны лидер демократов неожиданно заявил, что передумал покидать политику.
"Я думал, что возьму на себя ответственность и уйду из политики, но это было бы поспешным решением, которое разочаровало бы людей, веривших в меня. В этом случае Демпартия могла бы стать уязвимой, и на депутатов оказывалось бы давление. Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать ее даже на расстоянии ", - написал он на своей странице в "Фейсбуке", добавив, что с коллегами по партии будет "активно работать в оппозиции", чтоб не допустить захвата Молдавии "заинтересованными группами за пределами страны".
Свое бегство он объяснил необходимостью обеспечить безопасность себе и своей семье. "Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая прошла через тяжелый период, включая попытку моего похищения, которая была совершена в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности", - написал политик.
Со своей стороны Санду предупредила, что Плахотнюк предстанет перед законом по обвинению "в узурпации власти в стране и других преступлениях".
Забыть о разногласиях
Додон считает, что сторонники бежавшего олигарха попытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
"Преступный режим, который почти 10 лет терзал нашу Молдову, был разгромлен. Нам выпал исторический шанс, и мы должны его использовать", - написал президент в понедельник в своем обращении к согражданам в Фейсбуке.
"Режим потерпел сокрушительное поражение, но никуда не ушел. Он затаился во всех государственных структурах, силовых органах, местных органах власти. Он хочет быстрого реванша, и ради этого попробует дестабилизировать ситуацию во всех секторах экономики и социальной сферы, о чем уже есть первые сигналы. Для этого у него достаточно сил и возможностей", - пояснил Додон.
Он предупредил, что главные трудности еще впереди и призвал сограждан забыть о идеологических и геополитических разногласиях до полной победы над правившим прежде в стране режимом Плахотнюка.
"Для того, чтобы новая власть окрепла, нам крайне необходимо - по крайней мере временно - объявить мораторий на идеологические и геополитические разногласия, которые разделяют нас", - считает президент. По его мнению, важно чтобы "парламентское большинство и правительство действовали сплоченно и в одной команде".
"Наша первоочередная задача на сегодняшний момент - добиться кардинальных изменений во всех секторах - юстиции, экономики, социальной сферы. Граждане нашей страны должны знать, что больше в их стране не будут открывать уголовные дела по звонку от какого-то партийного босса или высокопоставленного чиновника. Предприниматели должны быть уверены, что больше не будет сфабрикованных уголовных дел с целью захвата бизнеса или уничтожения конкурента", - добавил Додон.
Президент призвал чиновников "думать не о предстоящих выборах, а о следующих поколениях", или подавать в отставку.