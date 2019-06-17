Британские истребители в Эстонии сопровождали самолеты ВКС России 14 и 15 июня

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Истребители Королевских ВВС Великобритании Typhoon, размещенные на военном аэродроме Эмари в Эстонии, поднимались в воздух 14 и 15 июня для идентификации и сопровождения самолетов ВКС России. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник Министерством обороны Соединенного Королевства.

Как говорится в публикации, 14 июня британские самолеты были задействованы для сопровождения российского истребителя Су-30, следовавшего в международном воздушном пространстве к северу от границ Эстонии. На следующий день Typhoon также поднимали в воздух для сопровождения Су-30 и транспортника Ил-76, "следовавших в сторону воздушного пространства Финляндии и Эстонии со стороны Калининграда". Два российских самолета сопровождали также ВВС Финляндии.

В сообщении подчеркивается, что процедура сопровождения проводилась в профессиональной манере и британские пилоты выдерживали безопасную дистанцию между самолетами.

В апреле британские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства, сменив ВВС Германии. Ранее Минобороны Соединенного Королевства сообщало о том, что британские Typhoon взлетали с аэродрома Эмари 14 и 15 мая, а также 10 июня для идентификации и сопровождения самолетов ВКС РФ. В ведомстве подчеркивали, что реакция российских пилотов, по оценкам их британских коллег, была "профессиональной и спокойной".