Додон назвал "хорошим примером" единую позицию Запада и России по ситуации в Молдавии

КИШИНЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Единая позиция Запада и России по преодолению политического кризиса в Молдавии может стать хорошим примером для сотрудничества в решении других конфликтов. Об этом президент Молдавии Игорь Додон рассказал в интервью телеканалу "НТВ - Молдова" в понедельник, говоря о факторах, которые позволили избежать столкновений и урегулировать ситуацию в короткий срок.

Хронология политического кризиса в Молдавии. С чего все начиналось

"Это и внутренне давление и, безусловно, внешнее. Демократы не думали, что будет такая четкая и ясная общая позиция Запада и России. Это может стать примером для сотрудничества между большими геополитическими игроками в других регионах", - сказал Додон.

О генпрокуроре

Новый генеральный прокурор займется людьми, которые нарушили закон и спровоцировали политический кризис в Молдавии, считает Додон.

"Чтобы были конкретные задержания, необходимо соблюсти процедуры. Первым шагом необходимо утвердить в должности нового генпрокурора. Я не раз говорил, что сомневаюсь в независимости нынешнего. Демпартия все еще контролирует это ведомство", - сказал Додон.

Премьер-министр Молдавии Майя Санду предложила, чтобы прокуратуру Молдавии возглавил иностранный специалист, однако Додон против. "Я буду настаивать на гражданине Республики Молдова, так как это уже будет больше похоже на внешнее управление", - сказал Додон, заверив, что в стране много честных людей.

Согласно местным законам, глава прокуратуры назначается президентом по предложению Совета прокуроров.