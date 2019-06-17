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Кризис в Сирии
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Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе

Хулуси Акар и Сергей Шойгу выразили приверженность достигнутым в Астане и Сочи договоренностям

АНКАРА, 17 июня. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого оборонного ведомства.

"Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь в Идлибе. Оба министра выразили приверженность достигнутым в Астане и Сочи договоренностям, они также обменялись мнениями о мерах, необходимых для достижения мира, стабильности и поддержания режима прекращения огня в регионе", - отмечается в коммюнике.

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Шойгу, Сергей КужугетовичСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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