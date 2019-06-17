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Нападение на танкеры в Оманском заливе

NBC: Помпео намерен убедить СЕНТКОМ в вине Ирана в нападении на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь хочет посетить расположения СЕНТКОМ в Тампе, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует лично встретиться с представителями Центрального командования (СЕНТКОМ) американских вооруженных сил, чтобы предоставить дополнительные доказательства ответственности Ирана за нападения на два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщила в понедельник телекомпания NBC со ссылкой на три источника в Пентагоне.

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По их данным, госсекретарь планирует в понедельник посетить расположения СЕНТКОМ в Тампе (штат Флорида). В минувший четверг Помпео провел разговор с исполняющим обязанности главы Пентагона Патриком Шанаханом в связи с атаками в Оманском заливе. Поездка госсекретаря в Тампу намечалась, но не была внесена в его официальный график рабочих встреч.

Телекомпания не поясняет, почему СЕНТКОМ потребовались дополнительные свидетельства ответственности Ирана за нападения на танкеры. В сферу ответственности СЕНТКОМ входят Ближний Восток и Центральная Азия.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)Шанахан, ПатрикНападение на танкеры в Оманском заливе
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