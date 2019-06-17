СМИ: суд в Мексике возобновил действие ордера на арест экс-главы Pemex

МЕХИКО, 17 июня. /ТАСС/. Мексиканский федеральный судья возобновил действие ордера на арест бывшего руководителя государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойи. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio.

Такое решение было вынесено в связи с тем, что Лосойя на минувшей неделе не явился в суд, чтобы подтвердить, что он не уехал из Мехико. Это было одним из условий приостановки действия ордера на его арест. Лосойю обвиняют в совершении операций с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.

В конце мая глава управления финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексики Сантьяго Кастильо заявил, что власти обнаружили признаки коррупции в деятельности экс-главы Pemex. Тогда же стало известно, что его банковские счета были заблокированы.

Лосойя руководил Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. Он был уволен после того, как правительство потребовало провести реструктуризацию расходов компании. В мае текущего года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.