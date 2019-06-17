США прекратят оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Власти США намерены прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран, по мнению Вашингтона, не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус.

"Мы не будем предоставлять новые средства для программ в этих государствах, пока не будем удовлетворены конкретными действиями, принимаемыми правительствами стран северного треугольника для сокращения числа нелегальных мигрантов", - сказала она.