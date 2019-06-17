СМИ: Мурси проходил в тюрьме обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем

КАИР, 17 июня. /ТАСС/. Несколько недель назад бывший президент Египта Мухаммед Мурси проходил в тюрьме медицинское обследование, которое не выявило у него проблем со здоровьем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомленные источники в Каире. Мурси умер в понедельник в зале суда во время заседания на уголовном процессе, где он проходит одним из главных обвиняемых.

По данным телеканала, полное медицинское обследование не выявило у него проблем со здоровьем. Кроме того, несколько дней назад Мурси общался с родственниками и ни на что не жаловался.

По предварительным данным, экс-президент в 2012-2013 годах, скончался от острой сердечной недостаточности. Точные причины его смерти Генеральная прокуратура обещает обнародовать в ближайшее время. Как указывается в обнародованном заявлении генпрокурора Набиля Садека, сформирована судебно-медицинская комиссия для подготовки патологоанатомического заключения, после чего будет дано разрешение на погребение.

Сейчас специалисты изымают все видеозаписи с камер наблюдения в зале суда в Каире, а также опрашивают свидетелей, которые видели, что происходило в зале в момент смерти Мухаммеда Мурси. Уже известно, что Мурси на суде выступал минут пять, после этого ему стало плохо, он потерял сознание за решеткой на скамье подсудимых, заседание прервали, в больницу его доставили уже мертвым. Врачи не зафиксировали никаких "видимых повреждений" на теле экс-президента, отметил генпрокурор.

Тем временем ряд правозащитников возложил на власти страны ответственность за смерть Мурси, обвинив их в том, что они не смогли "обеспечить права политических заключенных и предоставить им должную медицинскую помощь".