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Помпео и Сальвини обсудили "противодействия угрозам безопасности со стороны РФ и Ирана"

Госсекретарь США и вице-премьер Италии также обсудили необходимость укрепления сотрудничества

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в ходе состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встречи обсудили двусторонние отношения, вопросы "противодействия региональным угрозам безопасности со стороны России и Ирана", а также Китай. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Они обсудили противодействие региональным угрозам со стороны России и Ирана, а также угрозу, которую представляют хищнические инвестиции Китая в ключевые технологии и инфраструктуру в Италии и Европе, а также необходимость укрепления сотрудничества США и Италии в области обороны", - приводятся слова Ортэгус в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.

Теги
СШАИранИталияРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)Сальвини, Маттео
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