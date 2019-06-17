Помпео и Сальвини обсудили "противодействия угрозам безопасности со стороны РФ и Ирана"

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в ходе состоявшейся в понедельник в Вашингтоне встречи обсудили двусторонние отношения, вопросы "противодействия региональным угрозам безопасности со стороны России и Ирана", а также Китай. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Они обсудили противодействие региональным угрозам со стороны России и Ирана, а также угрозу, которую представляют хищнические инвестиции Китая в ключевые технологии и инфраструктуру в Италии и Европе, а также необходимость укрепления сотрудничества США и Италии в области обороны", - приводятся слова Ортэгус в пресс-релизе американского внешнеполитического ведомства.