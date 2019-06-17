В Госдепе считают, что Иран бросает вызов СВПД и нормам международного права

ВАШИНГТОН, 17 июня. /ТАСС/. Иран бросает вызов не только договоренностям с постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в ядерной сфере, но и нормам международного права. Такое мнение выразила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, комментируя намерение Ирана отказаться от продажи сверхнормативного обогащенного урана.

"Мы видим вызов не только СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий), но и международным нормам, касающимся поведения страны [на мировой арене], свободы мореплавания. Мы бы сказали мировому сообществу, что не следует поддаваться ядерному шантажу со стороны иранского режима", - заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

"Я бы сказала, что мы, к сожалению, не удивлены объявлением иранской стороны. Как мы говорили множество раз с этой трибуны, речь идет о модели поведения, которая демонстрируется уже 40 лет. Она соответствует тому, как ведет себя иранский режим. Они поступали таким образом, когда мы являлись стороной СВПД", - продолжала Ортэгус.

"Мы не видим смягчения поведения этого режима, - утверждала американский дипломат. - В действительности мы видели в течение последней недели постоянные угрозы перекрыть Ормузский пролив, ряд действий не только против коммерческого судоходства [в регионе]".

СВПД был заключен Ираном с группой "пять плюс один" в 2015 году. Эта договоренность направлена на урегулирование проблемы ядерных разработок Ирана. Однако президент Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД.

Ранее в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки СВПД, а также прекращает экспортировать тяжелую воду. Чиновник также подчеркнул, что "Иран в течение одного-двух дней может превысить [предусмотренный СВПД] уровень обогащения урана в 3,67%".