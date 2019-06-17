AP: Минюст США возьмет 27 июня показания у соратника Ассанжа

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Эквадора разрешили Министерству юстиции США взять показания у шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и более двух месяцев находится под стражей в этой стране. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

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По их данным, сотрудники Минюста США планируют взять показания у Бини 27 июня. Не уточняется, что именно интересует американскую сторону. Документы, с которыми ознакомилось AP, указывают, что шведский программист может стать свидетелем или соучастником по делу США в отношении Ассанжа.

Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству". Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.