{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ассанжа и WikiLeaks

AP: Минюст США возьмет 27 июня показания у соратника Ассанжа

Как сообщает агентство, это будет сделано с разрешения Эквадора
Джулиан Ассанж AP Photo/Matt Dunham
Описание
Джулиан Ассанж
© AP Photo/Matt Dunham

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Власти Эквадора разрешили Министерству юстиции США взять показания у шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа и более двух месяцев находится под стражей в этой стране. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

На эту тему
США, Швеция и Великобритания против Ассанжа. В чем обвиняют основателя WikiLeaks

По их данным, сотрудники Минюста США планируют взять показания у Бини 27 июня. Не уточняется, что именно интересует американскую сторону. Документы, с которыми ознакомилось AP, указывают, что шведский программист может стать свидетелем или соучастником по делу США в отношении Ассанжа.

Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству". Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.

Теги
ШвецияСШАЭквадорДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
СМИ: хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотника
По данным Al Masirah, атаке подвергся аэропорт города Абха
Читать полностью