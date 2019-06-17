В Великобритании пройдет второй тур голосования по кандидатурам на пост премьера

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Второй тур внутрипартийного голосования по кандидатурам претендентов на пост главы британских консерваторов и премьер-министра страны состоится во вторник в парламенте Соединенного Королевства. Согласно определенной Консервативной партией процедуре, до пятницы четверо из шести политиков, продолжающих вести борьбу за премьерское кресло, должны отсеяться, определив двух основных соперников.

В том случае, если ни один из них после этого не снимет свою кандидатуру, выбирать из них нового лидера тори будут уже не депутаты Палаты общин, а 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которым предстоит проголосовать по почте. Результаты их волеизъявления должны быть подведены в 20-х числах июля.

Бесспорным фаворитом премьерской гонки является экс-глава британского МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, пользующийся наибольшей популярностью как среди коллег-парламентариев, так и среди рядовых тори. Британские букмекеры также расценивают шансы Джонсона стать новым премьером как наиболее высокие. Конкурировать с ним во втором туре голосования будут нынешний глава Форин оффис Джереми Хант, руководитель МВД Саджид Джавид, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

Итоги голосования должны быть подведены после 18:00 по местному времени (20:00 мск). Политикам, вышедшим в третий тур, предстоит в этот же день принять участие в вечерник дебатах на телеканале Би-би-си.

Ход премьерской гонки

В общей сложности о своих премьерских амбициях заявили 13 британских политиков-консерваторов, однако до начала официальной избирательной кампании добрались лишь 10 из них. Это число сократилось до семи по итогам прошедшего 13 июня первого тура голосования, участникам которого необходимо было получить голоса не менее 17 депутатов, то есть 5% общей численности фракции тори в Палате общин. Во втором туре задача претендентов будет сложнее, так как им придется заручиться поддержкой хотя бы 10% членов фракции, набрав не менее 33 голосов.

Во втором туре будут участвовать только шесть политиков, так как министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру после первого тура, а впоследствии заявил о поддержке Джонсона. Кроме того, фаворита поддержали еще два первоначальных кандидата в премьеры, взявшие самоотвод еще до начала кампании - парламентский замминистра по делам Brexit Джеймс Клеверли и замминистра по делам регионов и местного самоуправления Кит Малтхаус.

По итогам первого тура голосования Джонсон значительно опережал своих соперников, получив поддержку 114 из 312 парламентариев-тори. Хант занял второе место с 43 голосами, третье - Гоув (37), четвертое - Рааб (27), пятое - Джавид (23), шестое - Хэнкок (20) и седьмое - Стюарт (19).

24 мая Тереза Мэй объявила, то покинет пост лидера тори, а с избранием нового главы партии уйдет и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из состава Евросоюза. Таким образом задача по осуществлению Brexit будет возложена на плечи нового лидера страны и правящей Консервативной партии.