СМИ: хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии с помощью беспилотника

ТАСС, 18 июня. Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата аэропорт города Абха в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник сообщил йеменский телеканал Al Masirah.

По данным агентства Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.

12 июня силы хуситов подвергли аэродром города Абха ракетному обстрелу. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с помощью беспилотных летательных аппаратов, однако ПВО и ВВС королевства удалось перехватить пять беспилотников. В субботу, 15 июня, воздушные гавани Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью дронов.

В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого Саудовской Аравией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.